MP Daily Current Affairs January 2023: ये हैं आज के करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन

MP Daily Current Affairs 21 January 2023: आप तो जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव एक्जाम को क्रेक करना कितना कठिन होता है. सरकारी नौकरी पाना अब पहले के समय से और भी ज्यादा कठिन हो गया है. जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करते हैं वो ही एग्जाम पास कर सकते हैं. बता दें कि पहले के मुकाबले अब करंट अफेयर्स बहुत डीप में पूछे जाते हैं. डेली करंट अफेयर्स आप के सरकारी नौकरी के सपने के बीच में ना आए. इसलिए हम आपको डेली मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स बताते हैं.

1.मप्र सरकार दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कब लायेगी?

उत्तर: 26 जनवरी

2.हाल ही में मध्य प्रदेश की हर्ष चौहान और खुशबू पटेल ने मिस्टर एंड मिस डेफ इंडिया प्रतियोगिता में रनर ट्रॉफी जीती है,वे किस शहर से संबंधित हैं?

उत्तर: इंदौर

3. हाल ही मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 में कार्वाई समय-सीमा में पूरी करने एवं समीक्षा के लिये किस बोर्ड को गठित किया गया है?

उत्तर: “राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड’’

4.मध्य प्रदेश के उज्जैन में किसके द्वारा सबसे पहले शून्य का प्रयोग (first use of zero in Ujjain) किया गया था?

उत्तर: ब्रह्मगुप्त

5.स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स और मैट्रोलोजी प्रशिक्षण संस्थान (Stainless Steel Complex & Metrology Training Institute) मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है?

उत्तर:सागर

6.मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक हाइड्रेल जलपम्‍प स्थित है ?

उत्तर:खरगोन

7.पन्ना जिले की हिनौत खदान में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा हीरा खनन का कार्य कब से किया जा रहा है?

उत्तर: 2009

8.हाल ही में मुंबई में 38,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया?

उत्तर: पीएम मोदी

9.हाल ही में डीजीपी और आईजीपी का तीन दिवसीय वार्षिक सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है?

उत्तर: नई दिल्ली

10.न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान में यात्री के दुर्व्यवहार की घटना के लिए किसने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है?

उत्तर: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)