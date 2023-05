Teerth Darshan Yojana: भारत में पहली बार! फ्लाइट से तीर्थ दर्शन करा रही शिवराज सरकार; बुजुर्गों में खुशी की लहर

MP Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana By Flight: मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य (First Time In India) बन गया है. जहां अब सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) की पहल पर तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई सफर कराया जाएगा. जानिए कहां- कहां कराए जाएंगे दर्शन.