MP News: स्कूल में छात्राओं से शिक्षक करता था अश्लील हरकत, आक्रोशित भीड़ ने की पिटाई

अभिषेक गौर/नर्मदापुरम: सोहागपुर (Isarpur village of Sohagpur) के इसरपुर गांव के मिडिल स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला (case of molestation of girl students) सामने आने के बाद आक्रोशित ग्रामीण जनों ने स्कूल पहुंचकर शिक्षक की पिटाई कर दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि, घटना की जानकारी मिलते है पुलिस मोके पर पहुंची और ग्रामीणों से बचाकर शिक्षक को थाने लाई. वहीं मामले में शिक्षिक के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत अश्लील बातें और बैड टच की रिपोर्ट दर्ज की गई है.

शिक्षक छात्राओं से करता था अश्लील बातें

दरअसल, इसरपुर के सरकारी मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक रंजीत किरार पिछले लंबे समय से छात्राओं से अश्लील बातें करता तथा उन्हें बेड टच करता था. शिक्षक की हरकतों से परेशान छात्राओं ने शिक्षक की शिकायत अपने परिजनों से की. जिसके बाद मामला गरमाया और परिजन व ग्रामीण स्कूल पहुंच गए.

भीड़ ने स्कूल का घेराव कर लिया

बता दें कि आक्रोशित भीड़ ने स्कूल का घेराव कर लिया और शिक्षक के साथ मारपीट की. जब मामले की सूचना पुलिस के पास पहुंची और पुलिस दल बल के साथ ग्राम इसरपुर के सरकारी स्कूल पहुंची और शिक्षक को आक्रोशित भीड़ से बचाकर थाने लेकर आई.

शिक्षक रंजीत किरार पर पास्को एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज

इस दौरान पुलिस शिक्षक को पुलिस वाहन में बिठाकर थाने ला रही थी. उस दौरान भी ग्रामीण शिक्षक के साथ मारपीट करते नजर आए. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. पुलिस शिक्षक को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई और शिक्षक रंजीत किरार के खिलाफ पास्को एक्ट के अंतर्गत नाबालिक से अश्लील बातें बैड टच की रिपोर्ट दर्ज की. वहीं नर्मदापुरम के एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षक लंबे समय से छात्राओं के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करता था.