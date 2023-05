बड़वानी-ग्वालियर समेत 100 से ज्यादा ठिकानों पर NIA के छापे, गैंगस्टर-खालिस्तानी टेरर लिंक आया सामने

NIA Raid: आतंकियों और गैंगस्टर के खिलाफ NIA की बड़ी कार्रवाई लगातार ही जारी है. इसी कड़ी में आज NIA ने देशभर में 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि छापेमारी गैंगस्टर-खालिस्तानी टेरर लिंक केस में की जा रही है. एनआईए ने एमपी के बड़वानी और ग्वालियर में भी छापा मारा है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, और उत्तराखंड में कई जगहों पर छापेमार कार्यवाही जारी है.

बता दें कि NIA की छापेमार कार्रवाई में बदमाशों और आतंकियों के कनेक्शन और खालिस्तानी आतंकियों की मदद करने को लेकर हुई है, जिनपर 5 केस दर्ज है.

100 से ज्यादा जगह छापे

NIA पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी और उत्तराखंड में 100 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है. इनमें से पंजाब में ही करीब 60 जगह है, जहां छापेमारी की जा रही है. एजेंसी ये छापेमारी बदमाशों और आतंकियों के गठजोड़ और खालिस्तानी आतंकियों की मदद करने के आरोप में कर रही है. करीब तीन दर्ज मामलों में ये छापेमारी की जा रही है.

#WATCH | NIA is conducting searches at more than 100 locations in six states-Haryana, Punjab, Rajasthan, UP, Uttarakhand and MP in terror-narcotics smugglers-gangsters nexus cases.

(Visuals from Punjab's Bathinda) pic.twitter.com/mFgisHNcGo

— ANI (@ANI) May 17, 2023