PM Kisan 12th Installment : इन किसानों के खाते में आएंगे 2 की जगह 4 हजार रुपये! इस दिन मिलेंगी पीएम किसान की 12वीं किस्त

PM Kisan Yojana 12th Installment Update : पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए लिए एक अच्छी खबर है. मोदी सरकार जल्द ही पीएम किसान की 12वीं किस्त ( PM Kisan 12th Installment ) जारी करने वाली है. सबसे खास बात ये कि इस बार कुछ किसानों के खाते में की जगह 4 बजार रुपए आने वाले हैं. हम आपको यहां बता रहे हैं किन्हें मिलेगा ये पैसा और कब आएगी सम्मान निधि की राशि...

योजना के अलगे किस्त की तारीख । PM Kisan Yojana Date

जानकारी के मुताबिक, पीएम किसान योजना ( PM Kisan Yojana ) की अगली यानी 12वीं किस्त 1 अगस्त 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 के बीच जारी की जाएगी. अभी तक सरकार ने इस योजना के तहत 11 किस्ते किसानों के खाते में डाली है. अब उन्हें 12वीं किस्त का इंतजार है. सब सही रहा तो संभव है कि ये किस्त सितंबर से पहले-पहले खातों में डाल दी जाए.

एक साथ आएंगी दो किस्ते । PM Kisan Yojana Installment

देश में अभी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) के 11वीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं. ऐसे में किसानों को 11वीं और 12वीं किस्त पैसे एक साथ दिए जा सकते हैं. यानी दोनों किस्तों के 2-2 हजार रुपये मिलाकर उनके खाते में एक साथ 4 हजार रुपए आएंगे. एक साथ बड़ा अमाउंट खाते में आने से किसानों को काफी लाभ होने वाला है.

किन किसानों को मिलेंगे 4 हजार रुपये । Farmers Will get 4 thousand rupees

योजना के लाभार्थी किसानों के खातों में 31 मई 2022 को 11वीं किस्त के पैसे भेजे गए थे, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं, जिनके बैंक खाते में पैसे नहीं पहुंचे. ऐसे में यह किसान अपनी इस किस्त के लिए परेशान हैं. अगर आपको भी 11वीं किस्त नहीं मिली है, तो आपको पुरानी और नई किस्त एक साथ मिलेगी. इसका फायदा सिर्फ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने पंजीकरण करवाया है और आवेदन स्वीकार हुआ है, लेकिन किसी कारण पैसे नहीं आ पाए.

कैसे लें योजना का फायदा । kaise len pm kisan yojana ke fayda । How to get Benefits of PM Kisan Yojana

केंद्र सरकार की किसानों के लिए बनाई गई इस खास योजना से काफी लाभ है. इसका फायदा उठाने के लिए पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ये प्रक्रिया योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर होगी. यहां आवेदन करने की सुविधा दी गई है. इसके साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को अपने जिला के जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति से संपर्क करना होगा.