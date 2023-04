PM Modi Bhopal: पीएम मोदी भोपाल में वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, ट्रेन में बच्चों से करेंगे बात

PM Narendra Modi in Bhopal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंच गए हैं. बीते रामनवमी के दिन दुखद हादसा हो जाने की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत नहीं किया गया. इसके अलावा आज भोपाल में निकलने वाले पीएम मोदी के रोड शो को भी कैंसिल कर दिया गया है. बता दें कि प्रधानमंत्री सबसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे. पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन समेत कई बड़े सौगात देने वाले हैं.

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सौगात का पिटारा लेकर देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में पहुंच गए हैं. भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी आगवानी की. पीएम मोदी सबसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं.

बताते चलें कि सात महीने की भीतर प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश में यह चौथा दौरा है. इंदौर में मंदिर हादसे की वजह से स्टेट हैंगर पर PM का स्वागत नहीं किया गया. इसके अलावा रोड शो और पुष्प वर्षा का कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का आगमन मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य के सूर्य के उदय के समान है.

प्रधानमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से 3 बजकर 5 मिनट पर कार से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होंगे. जहां वंदे भारत ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना करेंगे. इस दौरान बच्चों से संवाद भी करेंगे.

Hon'ble Prime Minister @narendramodi ji welcome to Bhopal. Your grand vision of overall development is taking shape with the inauguration of Vande Bharat today connecting the capital of the country to the heart of the country. pic.twitter.com/lOjy4cOSFG

— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) April 1, 2023