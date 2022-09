PM SHRI School: प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी घोषणा, पीएम श्री स्कूल योजना के तहत अपग्रेड होंगे विद्यालय, जानें क्या होगा खास

PM SHRI School Yojna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Modi) ने सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि देशभर में 14,500 पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे. इसमें कुछ पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और कुछ नए स्कूल बनेंगे. ये मॉडल स्कूल बनेंगे और नई शिक्षा नीति को आगे ले जाएंगे. पीएम मोदी ने इस योजना की बात शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में की है.

क्या खास होगा इन स्कूलों में

- पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तन लाने वाला और समग्र तरीका होगा

- इनमें खोज उन्मुख और सीखने को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने के तरीके पर जोर रहेगा

- इसके केंद्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, स्मार्ट कक्षाएं, खेल समेत आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा

- अत्याधुनिक लैब स्थापित की जाएंगी. ताकि स्टूडेंट्स किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिल से सीख सकें

- प्री-प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों में खेल पर फोकस किया जाएगा. ताकि उनमें शारीरिक विकास भी हो सके

पीएम ने ट्वीट कर कही ये बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "आज शिक्षक दिवस पर मुझे एक नई पहल की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास किया जाएगा. ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित होगी."

Today, on #TeachersDay I am glad to announce a new initiative - the development and upgradation of 14,500 schools across India under the Pradhan Mantri Schools For Rising India (PM-SHRI) Yojana. These will become model schools which will encapsulate the full spirit of NEP.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2022