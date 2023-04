प्रेग्नेंट सना खान को पति अनस ने बुरी तरह खींचा, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी का Video Viral

pregnant Sana khan Video: रमजान का पवित्र माह चल रहा है और बॉलीवुड में बाबा सिद्दीकी (baba siddique) और जीशान सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी काफी मशहूर है. पिछले साल की तरह इस साल भी इस पार्टी का आयोजन रखा गया, जहां बॉलीवुड सेलेब्स का तांता लग गया. सोशल मीडिया पर सभी सितारों के वीडियो भी वायरल होना शुरू हो गए. इस बीच सना खान (Sana Khan) का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर अधिकतर लोग नाराज हो गए.

दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम सना खान ने मुफ्ती अनस सईद से शादी रचाई है. जो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में अपने पति के साथ पहुंची थी. इस दौरान ऐसा कुछ होता है कि जिसे देखकर फैंस भड़क उठते हैं.

खींच कर ले जाते दिखे

वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सना के पति अनस उनका हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती खींचे लिए जा रहे हैं, वहीं प्रेग्नेंट सना जब उनसे कहती हैं कि - भाई मैं इतना नहीं चल पाउंगी यार, थक गई मैं... तो अनस उनका हाथ छोड़कर खुद आगे निकल जाते है.

Why does she need to go on iftar party after renouncing BollyDawood glamour and marrying Moulvi? Especially if the husband drags pregnant wife out ?

Just quom things

Ex Celeb Sana Khan there. pic.twitter.com/zMd5pSF8sz

— JyotiKarma (@JyotiKarma7) April 16, 2023