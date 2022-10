Rishi Sunak बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री,किंग चार्ल्स ने सौंपा अपॉइंटमेंट लेटर

Rishi Sunak Prime Minister of Britain: राजा चार्ल्स III से मिलने के बाद मंगलवार को ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधान मंत्री बन गए है. बता दें कि परंपरा के अनुसार राजा सरकार बनाने के लिए सबसे अधिक सांसदों वाली पार्टी के नेता को आमंत्रित करता है.जो 2019 के आम चुनाव के बाद से ऋषि सुनक की कंजरवेटिव पार्टी है. किंग चार्ल्स ने ऋषि सुनक को अपॉइंटमेंट लेटर सौंप दिया है.

बोरिस जॉनसन ने दी बधाई

ऋषि के प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और कंजरवेटिव पार्टी के सदस्य बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया, 'इस ऐतिहासिक दिन पर ऋषि सुनक आपको बधाई, यह हर कंजरवेटिव के लिए हमारे नए पीएम को अपना पूरा और तहे दिल से समर्थन देने का पल है'.

Congratulations to @RishiSunak on this historic day, this is the moment for every Conservative to give our new PM their full and wholehearted support.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 25, 2022