RRB Group D के कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म, Answer Key रिलीज, यहां करें डाउनलोड

RRB Group D Examination Answer Key: आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा (RRB Group D Examination) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खबर है. आज रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की आंसर की रिलीज कर दी है. बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक कई चरणों में हुई थी.

कहां से कर सकते हैं डाउनलोड

How To Download RRB Group D Answer Key:अब आप सोच रहे हैं कि आप इस आंसर की को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो हम आपको बताएंगे.आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की जारी हो चुकी और ये 19 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी. बता दें कि आंसर की को देखने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाना होगा.

ऑब्जेक्शन विंडो 15 अक्टूबर से ऑपन रहेगी

RRB Group D Objection Window: यदि किसी भी कैंडिडेट को कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन फीस के रूप में ₹50 पे करने होंगे. बता दें कि ऑब्जेक्शन विंडो 15 अक्टूबर से ऑपन रहेगी और कैंडिडेट्स 19 अक्टूबर तक ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं.

आरआरबी ग्रुप डी Answer Key कैसे डाउनलोड करें?

-आंसर की देखने के लिए आपको आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाना होगा.

-वेबसाइट पर जाकर होमपेज पर आपको “Weblink to view question-paper, responses, keys and raising of objections (if any) to questions/options/keys”ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

-इसके बाद लॉग इन के लिए जो डिटेल्स मांगी जा रही है. वो आप भर दें.

-डिटेल्स भरने के बाद अब आप Answer Key को चेक कर सकते हैं.

इस तरह 5 फेज में हुई थी परीक्षा:

फेज 1- 17 से 25 अगस्त 2022

फेज 2- 26 अगस्त से 08 सितंबर 2022

फेज 3- 08 सितंबर से 19 सितंबर 2022

फेज 4- 19 सितंबर से 07 अक्टूबर 2022

फेज 5- 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022