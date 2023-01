Shattila Ekadashi 2023: इस साल 18 जनवरी को है षटतिला एकादशी, जानिए इस व्रत में क्यों किया जाता है तिल दान

Why should sesame be offered on Shattila Ekadashi: षटतिला एकादशी पर भक्तों को भगवान की पूजा करते समय तिल के लड्डू या पकवान का भोग लगाना चाहिए और इस दिन तिल का दान करना चाहिए.जिससे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं.