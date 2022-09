राज्य सूचना आयुक्त का बड़ा फैसला, वकीलों को RTI में जानकारी देने से मना करना गैरकानूनी

रीवा: क्या किसी अधिवक्ता को आरटीआई लगाकर जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है? मध्य प्रदेश में इस तरह के दो मामले सामने आए हैं जहां लोक सूचना अधिकारियों ने इस आधार पर जानकारी देने से मना कर दिया कि आरटीआई आवेदन लगाने वाले पेशे से अधिवक्ता है. राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस मामले में स्पष्ट किया कि अधिवक्ता होने के आधार पर जानकारी को रोकना गैरकानूनी है. साथ ही जानकारी रुकने वाले अधिकारी के खिलाफ 15000 का जुर्माना लगा दिया है.

दरअसल अधिवक्ता होने के नाम पर जानकारी रोकने का ताजा मामला रीवा के ग्राम पंचायत बहुरीबांध के सचिव योगेंद्र शुक्ला का है. सचिव शुक्ला ने आरटीआई आवेदक कृष्णेंद्र शुक्ला जो पेशे से वकील है. उन्हें आरटीआई के तहत इस आधार पर जानकारी देने से मना कर दिया क्योंकि वे अधिवक्ता है. आवेदक कृष्णेंद्र शुक्ला ने गांव में निर्माण कार्य की जानकारी मांगी थी. ग्राम पंचायत के सचिव ने वल्लभ भवन के राजस्व विभाग के एक लोक सूचना अधिकारी के पत्र का हवाला देते हुए यह कहा कि "आरटीआई के तहत जानकारी कोई भी व्यक्ति ले सकता है लेकिन एडवोकेट नागरिक शब्द की परिभाषा में नहीं आता है. एडवोकेट जो कि बार काउंसिल से पंजीकृत होने पर विधिक व्यवसाय करते हैं, इसलिए अधिवक्ता को जानकारी नहीं दिया सकती है.

Illogical & illegal to withhold information under RTI Act on grounds of applicant being an advocate. A penalty of ₹ 15000 imposed on the PIO. pic.twitter.com/GZd0Lmfqqr

