Ujjain News: मकरसंक्रांति पर चाइनीज मांझे से एक और हादसा! गणेश मंदिर के पुजारी की उंगलियां कटीं

राहुल राठौड़/उज्जैन: शहर में चाइनीज मांझे (Ujjain Chinese Manjha Accident Case) से लगातार हो रहे हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को मकर संक्रांति पर्व (makar sankranti festival 2023) के दौरान चिंतामन गणेश मंदिर के पुजारी ईश्वर गुरु (Ishwar Guru, the priest of the Chintaman Ganesh temple) अपने दोपहिया वाहन से इनर रिंग रोड होते हुए मंदिर से शहर आ रहे थे कि अचानक पुजारी के गले में चीन का मांझा लिपट गया.

गनीमत रही कि पुजारी ने समय रहते गाड़ी रोक ली, लेकिन ईश्वर पुजारी ने डोर को हाथों से हटाने का प्रयास किया और हाथों की उंगलियां कट गई. करीब 4 से 5 टांके उंगलियों में आए हैं. वहीं गले में भी मामूली चोंटें आईं हैं. गले में निशान है.ज्ञात रहे कि चाइनीज मांझे से पिछले साल 21 वर्षीय युवती की मौत और कई लोग घायल हुए. इस साल भी हाल ही में एक 6 वर्षीय बच्ची, 1 नगर सैनिक, 1 भाजपा के कार्यालय मंत्री सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं.

लगातार तीन दिनों से हादसे

दरअसल, लगातार तीन दिनों से हादसे हो रहे हैं. गत दिवस तहसील तराना के मुंडली गांव निवासी बद्री लाल परिवार के एक कार्यक्रम में शामिल होने उज्जैन आ रहे थे, इसी दौरान रास्ते में कानीपुरा के पास उनके गले में चायना डोर लिपट गया और उनका गला कट गया. राहगीरों व परिजन उन्हें अस्पताल ले गए.फिलहाल बद्रीलाल की हालत सामान्य है और उनका इलाज चल रहा है. बद्रीलाल के गले में आठ टांके लगे हैं।

भाजपा नेता की भी नाक कटी

बद्री लाल की तरह एक दिन पहले ही देर शाम उज्जैन भाजपा दीनदयाल मंडल के कार्यालय मंत्री विष्णु पिता रामचन्द्र पोरवाल उम्र 40 वर्ष भी चाइना डोर में उलझने से घायल हुए थे और उनकी नाक और होंठ कट गए थे.दरअसल, विष्णु अपने ऋषि नगर स्थित निवास से जयसिंह पुरा पोरवाल धर्मशाला में मोसर कार्यक्रम में अपने बड़ौद निवासी चचेरे भाई दिनेश के साथ जा रहे थे.