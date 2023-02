Vastu Tips: आज ही से शुरू करें ये 5 उपाय! मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न,कर्ज से मिलेगी मुक्ति

Vastu Tips For Financial problem in hindi: वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे द्वारा किए गए दैनिक कार्यों से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ता है. इसलिए वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे काम करने चाहिए. जिससे जीवन में हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े. इसलिए वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताये गये हैं. जिन्हें अपनाकर आप आसानी से करोड़पति बन सकते हैं. खास बात ये है कि इन उपायों को करने के लिए आपको कोई रुपया खर्च नहीं करना होगा. आइए जानते हैं इन वास्तु टिप्स के बारे में...

घर के मुख्य द्वार पर कभी कूड़ा न रखें

वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में कभी भी मुख्य द्वार के सामने कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से घर से लक्ष्मी बाहर चली जाती है. अतः ऐसा करना अशुभ होता है. इसके साथ ही समाज में मान सम्मान में कमी आती है.

खाना बिस्तर पर बैठकर ना खाएं

आज के समय में लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं. ऐसा करना गलत होता है. इससे घर से सौभाग्य चला जाता है. इसलिए आपको टेबल या कुर्सी पर बैठकर भोजन करना चाहिए या आप नीचे बैठ कर भी भोजन कर सकते हैं. किन्तु बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए.

शाम के समय न करें इन चीजों का दान

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम के समय किसी को दूध, तेल, दही का दान नहीं करना चाहिए. इससे घर की आर्थिक स्थिती खराब होती है. साथ ही पैसों की तंगी भी होने लगती है.

किचन में रात को न छोड़े गंदे बर्तन

वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी रात को किचन में गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए. इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं. इसलिए रात को सोने से पहले सभी बर्तनों को धो देना चाहिए. साथ ही किचन को भी साफ कर देना चाहिए.

बाथरूम में खाली बाल्टी न रखें

ऐसा कहा जाता है कि बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है. साथ ही घर में आर्थिक समस्याएं होने लगती हैं. इसलिए बाथरूम में पानी से भरी एक बाल्टी अवश्य रखनी चाहिए. साथ ही अन्य बाल्टी को उल्टा रख दें.

