Dry Day List 2023: इस साल 22 दिन शराब की बिक्री पर रहेगी रोक, ड्राई डे की लिस्ट आई सामने

Dry Day List 2023: हम सब नए साल (New Year 2023) में यानि 2023 में आ चुके हैं. 31 दिसंबर की शाम से ही लोग नए साल के जश्न (new year celebration) मना रहे थे. इसमें सबसे ज्यादा शराब की बिक्री होती है. देश के सभी हिस्सों में नए साल पर जमकर शराब का सेवन होता है, लेकिन देश में कई ऐसे भी दिन होते हैं जब शराब की बिक्री पर रोक(ban on sale of liquor) रहता है. इस दिन को सरल शब्दों में ड्राई डे (Dry Day) भी कहा जाता है. हर साल ड्राई डे की लिस्ट जारी होती है. 2023 की भी ड्राई डे की लिस्ट आ गई है, जिस दिन शराब पर रोक रहेगी. यहां देखिए कौन कौन से हैं वो दिन, जब शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.

2023 के ड्राई डे में शामिल हैं ये दिन

भारत देश में हर साल कुछ दिन ऐसे होते हैं जब देश भर की शराब की दुकानें बंद रहती है. जैसे गणतंत्र दिवस , स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और दिवाली पर पूरे देश में ड्राई डे रहता है. इस दिन शराब की दुकानें खोलने पर सख्त पाबंदी होती है. इसके अलावा भी कई ऐसे त्योहार हैं जब शराब की दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन ये बंदी बस कुछ ही राज्यों के लिए होती है. बता दें कि ड्राई डे पर 48 घंटे पहले से ही शराब की बिक्री पर रोक लग जाता है. पहले लिस्ट देखिए

14 जनवरी - इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार है जिसके चलते देश के कुछ राज्यों में दुकाने बंद रहेंगी.

26 जनवरी- गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में शराब की दुकाने बंद रहेंगी.

30 जनवरी- महात्मा गांधी की पुण्य तिथि है जिसकी वजह से देशभर में दुकाने बंद रहेंगी.

08 मार्च- होली का त्योहार है और कुछ राज्यों में शराब बिक्री पर रोक है.

30 मार्च- रामनवमी है जिसकी वजह से देश के कुछ राज्यों में शराब बिक्री पर रोक रहेगी.

4 अप्रैल- महावीर जयंती है इसकी वजह से कुछ राज्यों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.

7 अप्रैल- गुड फ्राइडे है इसकी वजह से शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.

14 अप्रैल- अंबेडकर जयंती है इस वजह से दुकानें बंद रहेंगी.

22 अप्रैल- ईद उल- फितर है इस वजह से शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.

29 जून- आषाढ़ी एकादशी है जिसकी वजह से देश के कुछ राज्यों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.

03 जुलाई- गुरू पूर्णिमा है इस वजह से देश के कुछ राज्यों में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.

29 जुलाई- मुहर्रम है जिसकी वजह से शराब की दुकाने बंद रहेंगी.

15 अगस्त- स्वतंत्रता दिवस है जिसकी वजह से देश भर में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी.

06 सितंबर- जन्माष्टमी है इसलिए देश के कुछ राज्यों में शराब की बिक्री पर रोक रहेंगी.

19 सितंबर- गणेश चतुर्थी है और कुछ राज्यों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेंगी.

28 सितंबर- अनंत चतुर्दशी और ईद-ए-मिलाद है जिसकी वजह से कुछ राज्यों में शराब की बिक्री पर रोक लगी रहेगी.

2 अक्टूबर - गांधी जयंती है जिसकी वजह से देश भर में शराब की दुकानों पर रोक लगी रहेगी.

24 अक्टूबर - इस तारीख को दशहरा है और इस वजह से कुछ राज्य की शराब की दुकानों पर रोक लगी रहेगी.

28 अक्टूबर - महर्षि वाल्मीकि जयंती है इस दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी.

12 नवंबर- दीवाली है इसकी वजह से देश भर की शराब की दुकानें बंद रहेंगी.

27 नवंबर - गुरूपर्व है इसकी वजह से कुछ राज्यों में शराब की दुकानों पर ताला लगा रहेगा.

25 दिसंबर- क्रिसमस है इस दिन शराब की बिक्री पर रोक लगी रहेगी.

इसके अलावा आपको बता दें कि अलग - अलग राज्यों में त्योहार और जयंती के हिसाब से ड्राई डे होता है. जिस शहर में ड्राई डे रहता है वहां की सभी शराब की दुकाने बंद रहती है. ड्राई डे पर 48 घंटे पहले ही शराब की बिक्री पर रोक लगी रहती है. साथ ही साथ आपको बता दें जहां पर वोटिंग होती है वहां पर भी शराब की दुकानों पर रोक लग जाती है.