Amul Milk Price Hike: बजट के दूसरे ही दिन महंगाई का बड़ा झटका, अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम

नई दिल्ली: आम बजट (Budget 2023) पेश होने के दूसरे ही दिन आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है. अमूल (Amul) ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए पैकेट दूध की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर (Amul milk price) की बढ़ोत्तरी कर दी है. अब अमूल की ओर से कीमतों में बढ़ोत्तरी के बाद बाकी कंपनियों के दूध के दाम बढ़ाने की संभावना तेज हो गई है.

दरअसल अमूल ने शुक्रवार की सुबह जो नई लिस्ट जारी की है उसमें आधा लीटर की कीमत 27 रुपये और एक लीटर ताजा दूध की कीमत 54 रुपये कर दी है. 2 लीटर की कीमत 108 रुपये , 6 लीटर की कीमत 324 रुपये कर दी है. वहीं अमूल गोल्ड आधा लीटर 33 रुपये, अमूल गोल्ड एक लीटर 66 रुपये हो गई है. अमूल गाय के दूध की बात करें तो आधा लीटर 28 रुपये, एक लीटर 56 रुपये हो गया है.

देखिए लिस्ट

Amul has increased prices of Amul pouch milk (All variants) by Rs 3 per litre: Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited pic.twitter.com/At3bxoGNPW

— ANI (@ANI) February 3, 2023