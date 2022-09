केआरके ने जेल से बाहर आते ही कही बदला लेने की बात, ट्वीट हो रहा वायरल!

नई दिल्लीः कमाल राशिद खान उर्फ केआरके (KRK) विवादित ट्वीट और छेड़छाड़ के मामले में जेल से बाहर आ चुके हैं. केआरके को दोनों मामलों में जमानत मिल गई है. जेल से बाहर आने के बाद केआरके ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बदला लेने की बात कही है. केआरके के इस ट्वीट (Viral Tweet) को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और कुछ इसे लेकर मीम्स बना रहे हैं.

केआरके ने ट्वीट में लिखी ये बात (KRK Tweet)

केआरके ने कुछ ही घंटे पहले यह ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया हूं. इसके साथ ही केआरके ने गुस्से वाला इमोजी भी बनाया है. इस ट्वीट को अब तक 40 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और साढ़े पांच हजार से ज्यादा बार इस ट्वीट को रिट्वीट किया गया है. केआरके के इस ट्वीट से पता चल रहा है कि वह काफी गुस्से में हैं.

I am back for my vengeance.

— KRK (@kamaalrkhan) September 11, 2022