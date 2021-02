Live: चमोली में भारी तबाही, ग्लेशियर टूटने से 150 लोगों के बहने की आशंका

चमोली: चमोली के रैणी गांव में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही की खबर अब आ रही है. न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से खबर है कि इसमें 100-150 लोगों के बहने की आशंका है. उत्तराखंड के चीफ सेक्टरी ओमप्रकाश ने यह जानकारी न्यूज एजेंसी के साथ साझा की है. आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. SDRG की 10 टीमें भी मौके पर पहुंचीं हैं. हरिद्वार, ऋषिकेष और श्रीनगर में अलर्ट जारी किया किया है. दिल्ली से भी एनडीआरएफ की टीम चमोली के लिए रवाना हो गई है.

गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से एनडीआरएफ की टीम को एयरलिफ्ट करके चमोली ले जाया जा रहा है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली से उत्तराखंड के लिए NDRF की और टीमें एयरलिफ्ट की जा रही हैं. हम लगातार इस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं. पीएम मोदी भी हालात का जायजा ले रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत की है.

Regarding the natural disaster in Uttarakhand, I've spoken to CM TS Rawat, DGs of ITBP & NDRF. All officers concerned are working on a war footing to rescue people. NDRF teams have left for rescue operations. Every possible help will be provided to Devbhoomi: HM Amit Shah pic.twitter.com/9NZ9K739XV

