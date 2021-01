INDvsAUS:गाबा के अजेय दुर्ग को तोड़ने पर टीम इंडिया को दी पीएम मोदी ने बधाई

नई दिल्ली: युवाओं से सज्जी टीम इंडिया ने ऋषभ पंत और शुबमन गिल की अर्धशतकीय पारियों के दम पर गाबा का अजेय दुर्ग को ध्वसत कर दिया. इसी के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-1 से पटखनी देकर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर भी अपना कब्जा कर लिया है. भारतीय टीम 1988 के बाद ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में हराने वाली पहली टीम बनी है.

टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक जीत पर सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय क्रिकेट टीम की बेहतरीन जीत पर बधाई दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम सभी भारतीय क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया में सफलता पर खुश हैं.

We are all overjoyed at the success of the Indian Cricket Team in Australia. Their remarkable energy and passion was visible throughout. So was their stellar intent, remarkable grit and determination. Congratulations to the team! Best wishes for your future endeavours.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2021