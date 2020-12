मनीष सिसोदिया ने स्वीकारी यूपी के मंत्री की चुनौती, कहा- "22 को आ रहा हूं, हो जाए खुली बहस"

नई दिल्ली: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी की चुनौती स्वीकार कर ली है. साथ में उन्होंने कहा है कि यूपी और दिल्ली के स्कूलों को लेकर ओपेन डिबेट के लिए तैयार हूं. मुझे योगी के मंत्रियों की चुनौतियां स्वीकार हैं और मैं 22 दिसंबर को लखनऊ आ रहा हूं. आप बता दीजिए कि मुझे कब और कहां और किससे बहस करनी है.

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री मंत्री ने दी थी चुनौती

दरअसल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के यूपी के सरकारी स्कूलों पर निशाना साधने पर सतीश द्विवेदी ने उन्हें और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को चुनौती दी थी. बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने एएनआई से बात करते हुए कहा था कि मैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को उत्तर प्रदेश के स्कूलों का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता हूं. इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी. दिल्ली में कक्षा एक से 12वीं तक सिर्फ 1024 सरकारी स्कूल हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश में 1-8वीं तक 2000 सरकारी स्कूल छोटे-छोटे गांवों में हैं. मुझे केवल उन लोगों की समझ पर तरस आता है,जो 1.59 लाख स्कूलों वाले यूपी की तुलना 1024 स्कूलों वाली दिल्‍ली से कर रहे हैं.

I invite Delhi CM Arvind Kejriwal ji and his deputy Manish Sisodia ji to visit schools in Uttar Pradesh. It will open their eyes. They want to enter the politics of UP with this issue: UP Basic Education Minister Satish Dwivedi (15.12)

In Delhi, there're 1024 govt schools for Class 1-12. In UP, there're at least 2,000 schools for Class 1-8 even in smallest district. I can only feel pity for intellect of whoever is comparing state of 1024 schools with state of 1.59 lakh schools:Basic Education Min Satish Dwivedi pic.twitter.com/TSDYddKg4t

— ANI UP (@ANINewsUP) December 15, 2020