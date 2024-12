Noida News: नोएडा-गाजियाबाद के मेट्रो यात्री परेशान, DMRC की केबल हुई चोरी तो थमी रफ्तार

Delhi-Metro Blue Line Route: मेट्रो से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है.यात्रियों को मेट्रो लेने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. दिल्ली-नोएडा के बीच ब्लू लाइन पर चोर केबल ही चुरा ले गए. इसका असर मेट्रो की आवाजाही पर पड़ा है. कई मेट्रो देरी से चल रही हैं. ब्लू लाइन को मेट्रो की सबसे व्यस्त लाइन माना जाता है. दिल्ली-नोएडा दफ्तर आने जाने वाले रोजाना बड़ी संख्या में लोग इससे यात्रा करते हैं. सुबह और शाम के समय इस रूट पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और मेट्रो की आवाजाही में देरी होने की बात कही है. डीएमआरसी ने पोस्ट में लिखा, मोती नगर और कीर्ति नगर के बीच ब्लू लाइन पर केबल चोरी का मामला रात में परिचालन समय समाप्त होने के बाद ही ठीक किया जाएगा. चूंकि दिन के दौरान प्रभावित खंड पर ट्रेनें प्रतिबंधित गति से चलेंगी, इसलिए सेवाओं में कुछ देरी होगी. यात्रियों से अनुरोध है कि वे तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं क्योंकि यात्रा में कुछ अतिरिक्त समय लगेगा.

Blue Line Update

The cable theft issue on the Blue Line between Moti Nagar and Kirti Nagar will be rectified only after the end of operational hours in the night.

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) December 5, 2024