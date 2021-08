जितेंद्र बबलू ने मेरे घर में लगाई थी आग, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे BJP से करें बाहर: ​रीता बहुगुणा जोशी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से नेताओं ने पार्टियां बदलनी शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में बुधवार को बीकापुर (जिला अयोध्या) से पूर्व विधायक और बसपा नेता जितेंद्र सिंह बबलू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. उनके अलावा पंकज मोहन सोनकर (कांग्रेस), श्याम शंकर तिवारी (सेवानिवृत्त एयर कोमोडोर), मनोज शर्मा (बसपा), प्रवेश सिंह (बसपा) और बीना लवानिया (समाज सेविका) ने भी भाजपा जॉइन की. लेकिन चर्चा जितेंद्र सिंह बबलू की हो रही है.

Former BSP MLA Jitendra Singh Babloo has been inducted into BJP. I am stunned because he is the same person who set my house on fire in July 2009 when I was jailed in Moradabad, and was also found as an accused on probe: BJP MP Rita Bahuguna Joshi pic.twitter.com/7yAXdJHGkU

— ANI (@ANI) August 4, 2021