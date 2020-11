मुलायम सिंह के 82वें जन्मदिन पर पीएम और सीएम ने दी बधाई, पिता की तरफ से अखिलेश यादव ने जताया आभार

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के 82वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट और फोन के जरिए उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी हैं. मुलायम सिंह के बेटे और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तहे दिल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी सहित तमाम नेताओं को धन्यवाद अर्पित किया है.

ये भी पढ़ें: श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला से शुरू हुआ गोपाष्टमी का पर्व, पूजे जाते हैं गोवर्धन-गौ-गोपाल

प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई

पीएम मोदी ने शनिवार दोपहर ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव को बर्थ डे के लिए शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने लिखा है, "श्री मुलायम सिंह यादव जी से बात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. वह हमारे देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक हैं, जो कृषि और ग्रामीण विकास के बारे में भावुक हैं. मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं."

Spoke to Shri Mulayam Singh Yadav Ji and greeted him on his birthday. He is one of the senior-most and experienced leaders of our country who is passionate about agriculture and rural development. I pray for his long and healthy life.

— Narendra Modi (narendramodi) November 22, 2020