Adipurush Public Reviews on Social Media: ‘आदिपुरुष’ फिल्म को पब्लिक ने बताया रामायण का अपमान, जानें और क्या बोली जनता

Adipurush Public Reviews on Social Media: प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष को लेकर काफी महिनों से चर्चाएं हो रही हैं. यह फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज कर दी गई है. निर्देशक ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष सिनेमाघरों में लग चुकी है. शुरु दिन आए आकड़ों के अनुसार फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी बंपर रही है. इस फिल्म को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म आदिपुरुष बंपर ओपनिंग कर सकती है. फिल्म को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स मिला जुला रहा. कुछ लोगों में इस फिल्म को लेकर काफी क्रेज भी देखने को मिला. वहीं फिल्म देखने के बाद कुछ लोगों ने इसको रामायण का अपमान बताया. इस फिल्म को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपने-अपने ओपीनियन दे रहे है.

फिल्म आदिपुरुष धार्मिक ग्रंथ रामायण पर आधारित है और फिल्म में प्रभास ने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया है. मां सीता के किरदार में कृति सेनन नजर आई. फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को रेटिंग काफी अच्छी दी गई हैं. इस फिल्म में प्रभास, कृति सेनन, देवदत्ता नागे, सनी सिंह, सैफ अली खान और सोनल चौहान समेत कई सितारे अहम भूमिका में नजर आएंगे. आइए जानतें हैं लोग सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर क्या कह रहे हैं.

Did you notice any difference??

Did you notice any difference??

People to director after watching #Adhipurush #AdipurushWithFamily #Adipursh pic.twitter.com/s3b1CP4KXj

What can be bigger disgrace of entire mankind than watching Rakshas Prabaas portraying सूर्यवंशी रघुकुलनंदन कमल के समान नेत्रों वाले अति सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र #Adipursh #Adipurush #AdipurushReview pic.twitter.com/GOp1yd2Wqq

Mockery of #Ramayan.

Awful cinematography.Loughable characterisation ..Chhota Bhim level #VFX .Topiri Dialogues.

Even #KRK can imagine better version of this Epic thn #Omrout.

I will recommend #JHMS,#TOH,#Tubelight

films instead of this Blunder .#Adipursh pic.twitter.com/P0JrLNiera

— Satya Sanket (@satyasanket) June 16, 2023