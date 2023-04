Badrinath Dham: भारी बर्फबारी के बीच खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, देश के प्रधानमंत्री मोदी के नाम से हुई पहली पूजा

Badrinath Dham: देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी है. गुरुवार को चौथे धाम बद्रीनाथ के कपाट भी 6 महीने के लंबे समय अंतराल के बाद तय मुहूर्त में खोल दिए गए हैं. वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहां पूरे विधि विधान से पूजा-अर्चना हुई. सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है. इसके बावजूद सैकड़ों श्रद्धालु धाम के बाहर जुटे रहे और जयकारे लगाते रहे. इस मौके पर आईटीबीपी के बैंड और गढ़वाल स्काउट्स ने प्रस्तुति रही.

इस खास मौके पर मंदिर को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है. पिछली बार की तरह इस साल भी पहली पूजा और आरती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई. कपाट खुलने को लेकर धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि आज का दृश्य बहुत अद्भुत है. कपाट खुलते वक्त बर्फबारी हो रही है, जो एक शुभ संकेत है. श्रद्धालुओं का 6 महीने का इंतजार अब खत्म हुआ है. अगले 6 महीने तक श्रद्धालु भगवान के दर्शन करेंगे. इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम मंदिर की पूरी पूजा पद्धति के बारे में भी जानकारी दी.

#WATCH | Uttarakhand: Devotees gather outside Badrinath temple. The portals of Badrinath Dham will open at 7.10 am. The temple has been decorated with 15 quintals of marigold flowers. pic.twitter.com/us3PIcbXRT

— ANI (@ANI) April 27, 2023