VIDEO: सड़कों से गायब हैं इंसान और लग्जरी गाड़ियां, निडर होकर घूम रहे हैं जानवर

नोएडा: कोरोना वायरस के खौफ में जहां पूरी दुनिया में इंसान अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, वहीं जानवर सड़कों पर निकलकर अठखेलियां कर रहे हैं. लॉकडाउन के दौरान नोएडा में भी शुक्रवार दोपहर कुछ ऐसा ​ही नजारा देखने को मिला. सेक्टर 18 स्थित टीजीआईपी मॉल (TGIP) के गेट नंबर तीन पर नील गाय घूमती हुई नजर आई. पूरी सड़क खाली थी और नील गाय दौड़ रही थी.

This is from Sector 38 Noida. The Nilgai( Blue Bull) must be thanking the Pandemic. pic.twitter.com/aAy7x5C0Gc — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 27, 2020

आपको बता दें कि यहीं पर अट्टा मार्केट है. यह मार्केट दिल्ली एनसीआर के सबसे व्यस्ततम बाजारों में से एक है. नॉर्मल कंडीशन में इस जगह पर लोगों और गाड़ियों का हुजूम ही नजर आता है. लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं. जानवरों को घूमने के लिए पूरा स्पेस मिला है जिसका वे भरपूर मजा ले रहे हैं.

Now it’s turn of the Malabar large spotted civet on the road Critically endangered with fewer than 250 matured individuals. Endemic to western ghats, not seen since 1990 surfaced at Kozhikode( sometimes known by its anglicised version, Calicut) during present lockdown. pic.twitter.com/aDvsx9QEGC — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 26, 2020

टीजीआईपी मॉल के अलावा नोएडा सेक्टर 137 के कुछ इलाकों में भी सड़कों पर नीलगाय घूमते हुए देखी गई हैं. कोझिकोड की सड़क पर गंधबिलाव टहलता देखा गया. मालाबार के ये गंधबिलाव अब विलुप्त होने के कगार पर हैं. चंडीगढ़ की सड़कों पर सांबर हीरण घूमते हुए नजर आए. कुछ दिनों पहले मुंबई के मरीन ड्राइव पर समुद्र में डॉल्फिन्स नजर आई थीं.

Humans in,

Animals out

More evidence of animals on the streets. This is from Chandigarh. Leaving you to identify the species. Common one.

(Credit-Dr Angad Singh Chowdhry) pic.twitter.com/XLULLtSNEd — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 26, 2020

