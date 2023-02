Kiss Day 2023: किस डे पर पार्टनर को भेजें ये रोमांटिक मैसेजेस, सेलिब्रेशन को बनाएं खास

Kiss Day 2023 Wishes: भारत समेत दुनिया भर में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है. हालांकि, वैलेंटाइन डे से एक हफ्ते पहले वैलेंटाइन वीक (Valentine Week 2023) शुरू हो जाता है. वैलेंटाइन वीक की शुरुआत रोज-डे (Rose Day Date 2023) से होती है. इस वीक का सातवां दिन Kiss Day के रूप में मनाया जाता है. इस दिन प्यार करने वाले एक-दूसरे को किस कर अपने प्यार का इजहार करते हैं. किस प्यार जाहिर करने का एक खूबसूरत जरिया होता है. इस खास मौके पर लोग एक-दूसरे को बधाई देते हैं. ऐसे में आप भी अपने पार्टनर को इस दिन खास मैसेज भेजकर किस डे को खास बना सकते हैं.

1. आज प्यार का अफसाना भी है,

इसमें प्यार का खजाना भी है,

इसलिए चाहते हैं आपसे एक किस मांगना ,

और आज तो मांगने का बहाना भी है.

Happy Kiss Day 2023

2. जब आती है याद तुम्हारी ,

तो कर के आंखें बंद

तुम्हे miss कर लेते हैं

मुलाकात रोज़ हो नहीं पाती

इसलिए ख्यालों में ही तुम्हें Kiss कर लेते हैं!

Happy Kiss Day 2023

3. आपकी मोहब्बत में हम कुछ ऐसा कर जाएंगे

इन फिजाओं में खुशबू बनकर बिखर जाएंगे

तुम मुझे भूलना चाहो तो अपनी सांसो को रोक लेना

सांस जो लोगे तो हम दिल में आपके उतर जाएंगे.

Happy Kiss Day 2023

4. मेरे इश्क का अफसाना भी है,

इसमें प्यार का खजाना भी है।

चाहते हैं आपसे एक किस मांगना,

आज तो मांगने का बहाना भी है।

Happy Kiss Day

5. मोहब्बत के रंग में डूबी शाम हो,

एक नई शुरुआत का पैगाम हो,

मिले तेरे होंठ मेरे होठों से ऐसे,

जैसे मेरे होंठ तेरे और तेरे होंठ मेरे नाम हो.

Happy Kiss Day 2023

6. With a love-filled heart, I wanna wish you a Happy Kiss Day!

7. A kiss from you every morning brightens up my day. Happy Kiss Day, love!

8. You will always be my last kiss because your presence in my life is everything to me. Happy Kiss Day!

9. Nothing can be more precious than a kiss from your sweetheart. Happy Kiss Day!

10. “A kiss makes the heart young again and wipes out the years.” -Rupert Brooke

