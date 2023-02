Valentine’s Day से पहले हो गया ब्रेकअप,पार्टनर को इन मैसेज के जरिए पहुंचाएं अपने दिल की बात

Valentines Day 2023: वैलेंटाइन सप्ताह चल रहा है. वैलेंटाइन डे प्यार करने वालों के लिए खास दिन होता है. ये एक पर्व की तरह है, जिसे हर प्यार करने वाला सेलिब्रेट करना चाहता है. सात दिनों के वैलेंटाइन सप्ताह का हर दिन अपने पार्टनर के दिल के और करीब आने का मौका देता है. कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइन डे बड़ा ही दिल दुखाने वाला होता है. भले ही वैलेंटाइन के दिन बहुत से दिल जुड़ जाते हों पर कुछ ऐसे भी हैं जिनका अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो जाता है. अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप इस मौके पर Valentine love status wishes भेजकर अपने दिल की बात कह सकते हैं. अपने ex-boyfriend, ex-girlfriend को ये मैसेज भेजें, हो सकता है आपके दिल की बात वो समझें और फिर से एक हो जाएं.

वैलेंटाइन डे ब्रेकअप मैसेज

1-जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती और रिश्ते समय के साथ बदलते रहते हैं

मेरे प्यारे आपको वेलेंटाइन डे की हार्दिक बधाई.

2-प्रेमी होना हमारी नियति में था और बिछड़ना भी हमारी नियति में था.

स्थिति कैसी भी हो, मैं आपको वैलेंटाइन डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं या देती हूं.

3-इस वैलेंटाइन डे पर, मैं इस मौके पर आपको खुशियों भरे साल की शुभकामनाएं देता/देतीहूं.

इस साल आपको प्यार का आशीर्वाद मिले.

4-हम अब प्रेमी नहीं हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दोस्त नहीं हो सकते…।

मेरे सबसे प्यारे दोस्त को वैलेंटाइन डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

5-ब्रेकअप के बाद यह हमारा पहला वेलेंटाइन डे है

अन्य सभी वेलेंटाइन डे की तरह, मैं आपके लिए एक खूबसूरत साल की कामना करता हूं, अच्छाई और खुशी से भरा साल !

Valentine’s Day Message after Break up

1- Life is never the same and relationships keep changing with time…. Sending warm greetings to Valentine’s Day to you my dear.

2- Times have changed and we are no longer together but I still wish best of happiness for you. Best wishes on Valentine’s Day to you.

3- No matter we have had a breakup but together we have had the most beautiful times. Cheers to those times and Happy Valentine’s Day.

