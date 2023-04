IPL 2023 LSG vs DC Dream11 Prediction: लखनऊ बनाम दिल्ली मैच में इन 11 खिलाड़ियों पर लगाएं दांव, हो सकते हैं मालामाल!

IPL 2023 LSG vs DC Dream11 Prediction: आईपीएल 2023 का तीसरा मुकाबला शनिवार, 1 अप्रैल को खेला जाएगा. यह मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स (LSG vs DC) के बीच होना है. दोनों टीमों के बीच यह भिड़ंत लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगी. दोनों ही टीमें हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. LSG vs DC मैच को लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं.

लखनऊ सुपर जाइंट्स (Lucknow Super Giants) के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) हैं, जबकि डेविड वार्नर (David Warner) को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे में देखना होगा कि दोनों कप्तान किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरते हैं. वहीं, ड्रीम 11 खेलने के शौकीन फैंस के लिए भी एक परफेक्‍ट टीम बनाने की चुनौती होगी. ऐसे में आपकी फैंटसी टीम बनाने के लिए हम आपको सुझाव दे रहे हैं, जिससे आपको मदद मिल सकती है. आइये जानते हैं कि अपनी फैंटसी टीम के लिए किन 11 खिलाड़ियों पर दांव लगा सकते हैं.

वेन्यू: भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ

समय: शनिवार, 1 अप्रैल, शाम 7:30 (भारतीय समयानुसार)

टॉस: शाम 7 बजे (भारतीय समयानुसार)

लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स ड्रीम11 प्रीडिक्शन (SG vs DC Dream11 Prediction)

कप्तान- मिशेल मार्श

उप कप्तान- पृथ्वी शॉ

विकेट कीपर- केएल राहुल

बैट्समैन- पृथ्वी शॉ, निकोलस पूरण, दीपक हुड्डा, रिले रोसोव

ऑलराउंडर- मिशेल मार्श, अक्षर पटेल, मार्कस स्टोइनिस

बॉलर- कुलदीप यादव, आवेश खान, मार्क वुड

लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स संभावित इलेवन (LSG vs DC Probable Playing XIs)

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG Probable Playing XI): केएल राहुल (कप्तान), काइल मेयर्स, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), क्रुणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बडोनी, जयदेव उनादकट, मार्क वुड, आवेश खान, रवि बिश्नोई.

दिल्ली कैपिटल्स (DC Probable Playing XI): डेविड वार्नर (कप्तान), पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, रिले रूसो सरफराज खान (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, अक्षर पटेल, कमलेश नागरकोटी, कुलदीप यादव, चेतन सकारिया, खलील अहमद.

लखनऊ सुपर जायंट्स: केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), काइल मेयर्स, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बडोनी, क्रुणाल पांड्या, प्रेरक मांकड़, जयदेव उनादकट, अवेश खान, रवि बिश्नोई, कृष्णप्पा गौतम, स्वप्निल सिंह, नवीन-उल -हक, यश ठाकुर, डेनियल सैम्स, रोमारियो शेफर्ड, युद्धवीर सिंह चरक, करण शर्मा, मयंक यादव, अमित मिश्रा, मनन वोहरा

दिल्ली कैपिटल्स: डेविड वार्नर (कप्तान), फिलिप साल्ट (विकेटकीपर), पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, सरफराज खान, रोवमैन पॉवेल, अक्षर पटेल, अमन हाकिम खान, कुलदीप यादव, चेतन सकारिया, खलील अहमद, ईशांत शर्मा, मनीष पांडे, प्रवीण दुबे, मुकेश कुमार, कमलेश नागरकोटी, ललित यादव, रेली रोसौव, रिपल पटेल, यश ढुल, विक्की ओस्तवाल, अभिषेक पोरेल

