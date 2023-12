IPL Auction 2024 Best Viral Memes: काव्या मारन और मिचेल स्टार्क पर आई मीम्स की बाढ़, हंसते-हंसते पेट में हो जाएगा दर्द

IPL 2024 Auction: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क लंबे समय बाद एक बार फिर से IPL-2024 में वापसी कर रहे हैं. उनकी वापसी इतने धमाकेदार है कि देखने वाले हैरान हैं. उन्हें आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ में खरीदा है. मिचेल स्टार्क को इतने पैसे मिले हैं कि आईपीएल के इतिहास में इतने पैसे कभी किसी को नहीं मिले. ऑक्शन की शुरूआत में लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को वनडे वर्ल्ड कप 2023 का खिताब दिलाने वाले कप्तान पैट कमिंस इस बार के सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे. पैट कमिंस को लेकर कई टीमों के बीच ऑक्शन टेबल पर जंग देखने को मिली. ऐसी उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी कि पैट कमिंस को इस साल ऑक्शन में अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही. कमिंस को सनराइजर्स ने 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा.

कमिंस के बाद मिचेल स्टार्क के इतने महंगे दाम में बिकने के बाद लोग सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स शेयर कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे मीम्स की बाढ़ सी आ गई है. क्रिकेट फैंस इन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को लेकर खूब रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि इतने पैसों में तो पाकिस्तान इकोनॉमी का सात जन्मों का मसला ही दूर हो जाए. इसी के साथ क्रिकेट फैंस कई तरह के कॉमेडी वीडियो शेयर कर भी स्टार्क को मिले 24.75 करोड़ के दामों पर रिएक्शन दे रहे हैं. इन दो खिलाड़ियो के अलवा सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन के रिएक्शन पर भी खूब मीम्स बन रहे हैं. देखें कुछ मजेदार मीम्स....

Deal was about to close at 9Cr, but RCB streched to 20.5 for SRH. Kavya get back.

Anyways, Kavya should look atleast KKR table, what reason KKR not shown any interest?? It’s Bad deal, just hyped by WC23.#iplauction2024 pic.twitter.com/v2iy5zsRdf

— Divyansh (@divyanGeeky) December 19, 2023