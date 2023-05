Jaya Kishori : 'जिंदगी हार जीत नहीं', जया किशोरी ने एक झटके में बता दी 'ईश्वर की इच्छा'

Jaya Kishori Life Quotation : सुप्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी को पसंद करने वालों की कमी नहीं है. प्रवचन देने की उनकी शैली और उनके अलग और मोटिवेट करने वाले लाइफ कोट मरते हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं. जया किशोरी की कही बातें न जाने कितनों के लिए प्रेरणा बन जाती है.

भगवान की मर्जी

जया किशोरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें एक फोटो के साथ एक कोट भी लिखा. उन्होंने लिखा कि जीत या हार में भगवान की मर्जी नहीं होती, हमेशा सीखते रहने में उनकी मर्जी होती है. जया ने एक और पोस्ट में फोटो के साथ एक दमदार कोट लिखा जो किसी के भी लाइफ से कनेक्ट हो सकता है. उन्होंने लिखा कि खुद को खुश रखना आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष है.

God's concept of life was never winning or losing. It was always about learning.#iamjayakishori #jayakishori #motivation #inspiration #Quote #Dailyinspiration #DailyMotivation #dailyquotes #God pic.twitter.com/HnnwwPqHMh

— Jaya Kishori (@iamjayakishori) May 3, 2023