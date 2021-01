इसलिए देश के अनमोल 'रत्न' हैं टाटा...

नई दिल्ली: पैसा अक्सर अपने साथ रुतबा और माहौल लेकर आता है. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास जितनी संपत्ति है, वे उतने ही सरल और सामान्य हैं. एक ऐसा ही उदाहरण उद्योगपति रतन टाटा भी हैं. वह अक्सर चुपचाप ऐसा काम कर जाते हैं, जो लोगों के दिलों को जीत लेता है. एक बार फिर उन्होंने मानवता की मिसाल पेश की है. दरअसल, वह अपने एक पूर्व कर्मचारी से मिलने पहुंच गए, जो लंबे समय से बीमार चल रहा था. अब इस बात की तारीफ सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है.

क्या है पूरा मामला?

रतन टाटा को अपने ऑफिस स्टाफ से यह पता चला कि उनका एक पूर्व कर्मचारी 2 साल से बीमार है. इसके बाद वह खुद को रोक नहीं पाए. वह पूर्व कर्मचारी से मिलने कार से पुणे पहुंच गए. खास बात है कि टाटा ने अपने इस दौरे को पूरी तरीके से व्यक्तिगत रखा. जब वे कर्मचारी के घर पर पहुंचे, तब उसे भी इस बात का यकीन नहीं हुआ. 83 साल की उम्र में वह बिना किसी सुरक्षा के अपने पूर्व कर्मचारी से मिलने पहुंचे गए.

सोशल मीडिया पर हो रही है तारीफ

रतन टाटा के इस कदम पर सोशल मीडिया उनका दीवाना हो गया है. लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं. कोई लीजेंड बता रहा है, तो कोई उन्होंने मानवता की मिसाल का दर्जा दे रहा है. पढ़िए लोगों के रिएक्शन-

Inspiration All time #RatanTata When God gives you, Just Forward it pic.twitter.com/IVtSUATGYF

Legends Never Die Ratan Tata travels to Pune to visit unwell ex-employee, netizens shower praise

Humility personified. So much respect sir!

Ratan Tata makes a visit to friends society in Pune to meet his Ex Employee all the way from Mumbai who is ailing for last 2 years. What a gesture n last mile connect !

Ratan Tata, 83, visited PUNE to meet his Ex Employee, who is ailing past 2 years

There's a lot to learn by everyone that MONEY is not EVERYTHING

All that matters is to be a great human being

A big SALUTE to this living legend

This RATAN truly deserves a BHARAT RATNA#tata pic.twitter.com/hc6cJZMP7R

— Subba Rao (@yessirtns) January 6, 2021