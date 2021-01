सोशल मीडिया पर हो चल रहा 'US vs INDIA', पोस्ट पढ़कर आ जाएगा मजा

नई दिल्ली: सोशल मीडिया ऐसी जगह है, जहां कभी भी कुछ भी वायरल होने लगता है. लेकिन इसमें यूजर्स को हमेशा ही खुद को एंटरटेन करने का मौका मिल जाता है. कुछ ऐसा ही ट्रेंड 'US vs INDIA'फिलहाल धूम मचा रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स भारत और अमेरिका के झंडे की इमोजी का इस्तेमाल करके बेहतरीन जोक्स क्रेक कर रहे हैं.

क्या है मामला?

भारत और अमेरिका का नाम सुनकर आपके दिमाग में राजनीति चल रही होगी. लेकिन आपको बता दें कि इस ट्रेंड में ऐसा कुछ भी नहीं है. नेटिजन इसके जरिए भारत और अमेरिका की आम चीजों की तुलना कर रहे हैं. वे बता रहे हैं कि किसी भी विषय को लेकर अमेरिकी कैसे रिएक्ट करते हैं और उसी मामले में भारतीय कैसे रिएक्ट करते हैं.

दोनों देश की सभ्यता में है काफी अंतर

गौरतलब है कि दोनों ही देश कल्चर के मामले में काफी अलग हैं. खास बात है भारतीय काफी तेजी के साथ वेस्टर्न स्टाइल और कल्चर को तो अपना ही लेते हैं. लेकिन वे अपना देसी कल्चर कभी नहीं भूलते हैं. मीम्स की इस सीरीज को देखकर यही बात समझ में आती है.

ट्विटर से लेकर फेसबुक पर वायरल हुआ 'US vs INDIA'

यह ट्रेंड सिर्फ ट्विटर पर ही वायरल नहीं हो रहा है. बल्कि फेसबुक और वाट्सअप जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर भी काफी चर्चा में है. लोग इसके जरिए अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं.

you don't study you are a bad student. Backbanchers

Oh shit! Only one week is left for the exams I should start preparing

One day before the exam pic.twitter.com/nLYoLv01aq

— Param_Anand07 (@the_aryans119) January 2, 2021