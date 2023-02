Ramcharitmanas Controversy: मायावती ने रामचरितमानस विवाद को लेकर सपा पर बोला हमला, कहा- CM बनने जा रही दलित बेटी पर कराया था हमला

Mayawati Attack on SP Over Ramcharitmanas Controversy: सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के श्रीरामचरितमानस (Ramcharitmanas Controversy) को लेकर दिए गया विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बयान के बाद से लगातार सपा नेता के खिलाफ विरोध हो रहा है. सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP on Ramcharitmanas Controversy) समेत अन्य विपक्षी दल भी सपा का विरोध कर रहे हैं. अब शुक्रवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने रामचरितमानस प्रकरण (BSP Mayawati Targets SP Akhilesh Yadav) को लेकर सपा पर हमला बोला है.

बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि एससी, एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है. अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे.

सपा पर लगाया आरोप

मायावती ने कहा कि सपा प्रमुख को इनकी वकालत करने से पहले लखनऊ गेस्ट हाउस के दो जून 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. देखना चाहिए कि जब सीएम बनने जा रही है एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला कराया था. वैसे भी यह जगजाहिर है कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के आत्म सम्मान एवं स्वाभिमान की कदर बीएसपी में ही थी.

अन्य पार्टियों पर भी साधा निशाना

बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों व ओबीसी समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी तथा इन वर्गों में जन्में महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा व समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं. वैसे भी यह जगज़ाहिर है कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के आत्म-सम्मान एवं स्वाभिमान की क़द्र बीएसपी में ही हमेशा से निहित व सुरक्षित है. जबकि बाकी पार्टियां इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर किस्म-किस्म की नाटकबाजी ही ज्यादा करती रहती हैं.

