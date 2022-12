Merry Christmas 2022: अपनों को क्रिसमस की दें बधाई, भेजें खूबसूरत Messages और लगाएं ये Status

Christmas 2022: देश भर में क्रिसमस (Christmas) और न्यू ईयर (New Year 2023) की धूम देखने को मिल रही है. तीन दिन बाद यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस है. इस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था. इसी मौके पर भारत समेत दुनिया भर में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जाता है. इस फेस्टिवल के नजदीक आते ही चारों ओर एक अलग तरह की खुशी और उल्‍लास नजर आने लगता है. ऐसे में आप भी इस फेस्टिवल को अपनों के साथ गर्मजोशी से मनाएं. इसके लिए क्रिसमस पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पार्टनर को खास शुभकामना संदेश भेजिए.

Merry Christmas 2022 Wishes

1. सांता लाए आपके लिए उपहार,

जीवन में हो बस प्यार ही प्यार,

सब करें आपको दुलार,

क्रिसमस हो जाए आपका गुलजार.

Merry Christmas 2022

2. क्रिसमस पर मिले आपको ढेरों उपहार,

खुशियों का साथ और अपनों का प्यार,

खूब अच्छा हो आपका आने वाला साल,

मुबारक हो आपको क्रिसमस का त्योहार.

Merry Christmas 2022

3. ना कार्ड भेज रहा हूं

ना कोई फूल भेज रहा हूं,

सिर्फ सच्चे दिल से

मैं आपको क्रिसमस की,

शुभकामनाएं भेज रहा हूं

Happy Christmas Day!

4. इस क्रिसमस आपका जीवन

क्रिसमस ट्री की तरह हरा-भरा हो और

भविष्य तारों की तरह चमचमाता रहे!

क्रिसमस डे की हार्दिक बधाई!

Merry Christmas 2022

5. सेंटा आएगा, तुम्हारी सारी आशाएं पूरी करके जाएगा

क्रिसमस के दिन पर, तौहफे खुशियों के दे जाएगा

Happy Christmas 2022

6. May you receive all that you desire for and dream for

May this Christmas bring you all that you need in life

Merry Christmas!

7. “Wishing you a season that’s merry and bright with the light of God’s love.”

Merry Christmas 2022

8. Merry Christmas, and may all your Christmases be white!

9. Wishing you and your family peace, health, happiness, and prosperity in the coming year.

Merry Christmas.

10. May your Christmas be graced with peace, joy, and blessings!

Merry Christmas to you!