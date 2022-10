Bhojpuri Song: 'कमरिया डोले' गाने में सृष्टि उत्तराखंडी के साथ रोमांस करते नजर आए नीलकमल सिंह, वीडियो मचा रहा धमाल

Shilpi Raj And Neelkamal Singh New Bhojpuri Song 2022: भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी नीलकमल सिंह और शिल्पी राज का नया भोजपुरी गाना फिर से यूट्यूब पर धमाल मचाने को तैयार है. शिल्पी राज (Shilpi Raj) और नीलकमल सिंह ( Neelkamal Singh) का नया भोजपुरी गाना 2022 ( New Bhojpuri Song 2022) 'कमरिया डोले' रिलीज हो गया है.'कमरिया डोले' (Kamariya Dole) भोजपुरी गाना आउट होने के साथ ही यूट्यूब पर गर्दा उड़ाने लगा है. इस गाने को फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है. इस पर जमकर व्यूज की बारिश हो रही है.



सृष्टि उत्तराखंडी के साथ रोमांस करते नजर आए नीलकमल सिंह

'कमरिया डोले' गाने को शिल्पी राज और नीलकमल सिंह ने गाया है. गाने के वीडियो में नीलकमल सिंह के साथ भोजपुरी सिनेमा की बोल्ड एक्ट्रेस सृष्टि उत्तराखंडी (Shrishti Uttrakhandi) नजर आ रही हैं. गाने में दोनों की बीच जबरदस्त डांस केमिस्ट्री देखने को मिल रहा है. नीलकमल सिंह सृष्टि के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस गाने में सृष्टि का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है.

कमरिया डोले गाने के वीडियो में नीलकमल सिंह ब्लैक टी-शर्ट में काफी हैंडसम दिख रहे हैं. वहीं, सृष्टि ब्लैक साड़ी और ब्लाउज में कहर बरपा रही हैं. कमरिया डोले गाने की लिरिक्स को आशुतोष तिवारी ने लिखा है. म्यूजिक सत्येंद्र जी ने दिया है. जबकि पवन पाल के निर्देशन में यह गाना बना है. इस गाने वेब म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है.

