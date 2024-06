PM Kisan: पीएम किसान की 17वीं किस्त की तारीख फाइनल, इस दिन खाते में आएंगे 2000 रुपये!

PM Kisan Samman Nidhi 17th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का इंतजार करोड़ों किसान बेसब्री से कर रहे हैं. बीते सप्ताह प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किसान निधि की फाइल पर ही हस्ताक्षर किए थे. तब किस्त की डेट फाइनल नहीं हुई थी लेकिन अब इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है.

कब आएगी 17वीं किस्त?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 जून 2024 को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी में पीएम किसान की अगली किस्त की सौगात देंगे. देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 17वीं किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेज दी जाएगी.

इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया था, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सरकार की किसान समर्थक नीतियों को जारी रखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 जून को वाराणसी में पीएम-किसान की 17वीं किस्त जारी करेंगे. असम के 17.5 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹350 करोड़ से अधिक ट्रांसफर किए जाएंगे."

Continuing with the Govt's pro-farmer policies, Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji will release the 17th instalment of the PM-KISAN on June 18 in Varanasi.

Over ₹350 cr will be directly transferred into the bank accounts of 17.5 lakh farmers from Assam.

Grateful

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 12, 2024