UP By-Election: अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ लड़ेंगे उपचुनाव, जानें सपा-RLD के खाते में आई कौन सी सीट

SP- RLD in UP By Election 2022: उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सभी राजनैतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी बीच समाजवादी पार्टी (SP) और राष्ट्रीय लोकदल (RLD) ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर दी है. इसके साथ ही पार्टी ने ये भी साफ कर दिया है कि कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी. किस सीट पर सपा और किस सीट पर आरएलडी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे.

किसके खाते में आईं कौन सी सीट

सपा ने ट्वीट किया, ''उत्तरप्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे. मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा.'' इन तीनों सीटों पर 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं. आठ दिसंबर को रिजल्ट आएगा.

इन सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव?

उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं. मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है. जबकि सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हुई है. जबकि खतौली सीट से विधायक विक्रम सिंह सैनी को मुजफ्फरनगर कवाल हिंसा मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई गई. जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है. ऐसे में अब इन तीन सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं.

देखें महत्वपूर्ण तारीखें

तीनों सीटों पर 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी. 17 नवंबर तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे. 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. जबकि 21 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. इसके बाद 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसबंर को मतगणना होगी.