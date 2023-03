UP PPS Officer Transfer List: यूपी में 29 पीपीएस अफसरों के हुए तबादले, नगर निकाय चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

UP PPS Officer Transfer List: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (Transfer in UP Police Department) किया है. योगी सरकार (Yogi Government) ने 29 पीपीएस अफसरों (PPS Officers Transfer) के तबादले कर दिए हैं. दिनेश कुमार पुरी को एडिशनल एसपी फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है. राजेश पांडे को कानपुर देहात का एडिशनल एसपी बनाया गया है. जबकि राजेश कुमार श्रीवास्तव को एडीसीपी कानपुर कमिश्नरेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अभय नाथ त्रिपाठी एडिशनल एसपी पुलिस भर्ती बोर्ड, लखनऊ बने. घनश्याम चौरसिया एडिशनल एसपी इंटेलिजेंस मुख्यालय लखनऊ बने.

जया शांडिल्य को लखनऊ कमिश्नरेट में एडीसीपी के पद पर भेजा गया है. राघवेंद्र सिंह आगरा जोन के स्टाफ अफसर एडीजी बने. अवनीश कुमार एडिशनल एसपी पीटीएस मेरठ बने. प्रदीप शर्मा को एडिशनल एसपी ट्रेनिंग मुख्यालय लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है. ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद को एडिशनल एसपी गाजीपुर बनाया गया है.

नीचे देखें पूरी लिस्ट-

बीते दिनों 19 अधिकारियों का हुआ था ट्रांसफर

हाल ही में यूपी पुलिस महानिदेशक मुख्यालय की ओर से 19 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. जिनमें 12 IPS और 7 डीएसपी शामिल हैं. के. सत्यनारायण पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र से पुलिस महानिरीक्षक सीबीसीआईडी मुख्लायल लखनऊ बनाए गए. वहीं प्रभाकर चौधरी सेनानायक, 11वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली बनाए गए हैं. नीरज कुमार जादौन पुलिस अधीक्षक बागपत से पुलिस अधीक्षक बिजनौर बनाए गए. अर्पित विजयवर्गीय अपर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर से पुलिस अधीक्षक बागपत बनाए गए. दिनेश लसिंह पुलिस अधीक्षक बिजनौर से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ से सम्बद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद (मेडिकल ट्रीटमेंट) बनाए गए. आशीष श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक बस्ती से प्रतीक्षारत, सम्बद्ध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, लखनऊ बनाए गए.

गोपाल कृष्ण चौधरी पुलिस अधीक्षक ललितपुर से पुलिस अधीक्षक बस्ती बनाए गए. अभिषेक कुमार अग्रवाल अपर पुलिस उपायुक्त, प्रयागराज से पुलिस अधीक्षक ललितपुर बनाए गए. शुभम पटेल पुलिस अधीक्षक हमीरपुर से प्रतीक्षरत, सम्बद्ध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, लखनऊ. दीक्षा शर्मा अपर पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद से पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बनाए गए. सच्चिदानन्द अपर पुलिस अदीक्षक साइबर अपराध, लखनऊ से अपर पुलिस उपायुक्त अपराध गाजियाबाद कमिश्रनेट बनाए गए.