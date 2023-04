UP Board 10th 12th Result 2023 SMS:वेबसाइट क्रैश होने पर भी देख सकेंगे यूपी बोर्ड का रिजल्ट, यहां जानें बेहद आसान तरीका!

UP Board 10th 12th Result 2023: आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ( UPMSP) का बोर्ड रिजल्ट जारी हो रहा है. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट (How to Check UP Board Result 2023) एक साथ जारी हो रहा है. रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in, upresults.nic.in पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा. छात्र यहां अपना परिणाम चेक कर सकेंगे. रिजल्ट जारी होने के पहले ही स्टूडेंस और पेरेंट्स परिणाम की अपडेट लेने के लिए लगातार यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं. ऐसे में टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्यादा ट्रैफिक के कारण यूपी बोर्ड रिजल्ट वेबासाइट क्रैश हो सकती है. ऐसी स्थिति में छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिसमें वेबसाइट क्रैश होने के बाद भी आप रिजल्ट जान सकेंगे.

UP Board Result 2023 live: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी, जानें किसने मारी बाजी

वेबसाइट क्रैश होने पर क्या करें?

अगर Result जारी होने के बाद Website क्रैश करती है तो फोन के जरिए स्टूडेंट्स आसानी से अपना रिजल्ट का स्टेट्स जान सकते हैं. इसके लिए मेल या मैसेज के जरिए रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं.

UP Board 10th Result 2023- SMS के जरिए ऐसे चेक करें यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट

अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं. यहां UP10 <स्पेस> अपने 10 अंकों के Roll Number टाइप करें. इस मैसेज को 56263 पर भेज दें. अब यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2023 आपके मोबाइल पर आ जाएगा.

UP Board 12th Result 2023- SMS के जरिए ऐसे चेक करें यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट

अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं. यहां UP12 <स्पेस> अपने 10 अंकों के Roll Number टाइप करें. इस मैसेज को 56263 पर भेज दें. अब यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2023 आपके मोबाइल पर आ जाएगा.

UP Board 10th 12th Result 2023: कैसे देखें 10वीं और 12वीं का रिजल्ट?

स्‍टेप 1: यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा.

स्‍टेप 2: होमपेज पर जाकर UP Board 10th Result 2023 लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्‍टेप 3: अब अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल कोड दर्ज कर सब्मिट पर करना होगा

स्‍टेप 4: आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर खुल कर जाएगी.

स्‍टेप 5: अपनी मार्कशीट का एक प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें.

UP Board Result 2023 live: कुछ घंटों में upresults.nic.in पर जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं व 12वीं का रिजल्ट, यहां देखें पल-पल की अपडेट

UP Board result 2023 Topper prize money : यूपी के टॉपर्स होंगे मालामाल, योगी सरकार ने रखी इतनी बड़ी इनामी राशि