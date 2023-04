Covid Case In UP: यूपी में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण! बीते 24 घंटे में आए 163 नए मामले, एक्टिव केस 700 पार

UP Corona Update: उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस एक बार फिर धीरे-धीरे पैर पसार रहा है. यूपी में रोजाना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. बीते दिन इस साल कोविड मामले में एक दिन का उछाल भी है. प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 700 के पार पहुंच गई है. बढ़ते कोविड के मामले को देखते हुए योगी सरकार (Yogi Govt Alert on Corona) ने पहले से ही यूपी के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, सरकारी एवं निजी अस्पतालों को सतर्क (Covid Alert in UP) रहने का निर्देश जारी कर दिया है.

बुधवार को सामने आए 163 नए मामले

स्वास्थ्य विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 718 सक्रिय कोविड मामले हैं. जबकि लखनऊ में 86 हैं. बुधवार को कोविड के 163 नए मामले सामने आए है. जिनमें से सबसे ज्यादा मामले गौतमबुद्ध नगर में दर्ज किए गए हैं. यहां बीते दिन 47 संक्रमित मिले. राज्य की राजधानी लखनऊ से 24 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं. संक्रमितों में राज्य के मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उनके परिवार का एक सदस्य भी शामिल है. लखनऊ में, आलमबाग, अलीगंज, चिनहट, एनके रोड, इंदिरा नगर, कैसरबाग और चौक से मामले सामने आए. वहीं लखनऊ के अलावा गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और ललितपुर में भी सक्रिय मामलों की संख्या अधिक है.

होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे संक्रमित

लखनऊ के जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी योगेश रघुवंशी ने कहा कि लगभग सभी कोविड रोगी होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं और उनमें कोई लक्षण नहीं हैं. ऐसे रोगियों को अलग-अलग लेकिन हवादार कमरों में रहने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे कोई सामान साझा न करें.

देश भर में कोरोना के आंकड़े

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में देशभर में 5,335 नए कोविड के मामले सामने आए हैं. जिसके बाद भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 25,587 पहुंच गई है. इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 6 लोगों की मौत की हुई है. पिछले 24 घंटों में 1 लाख 60 हजार से अधिक कोविड नमूनों का परीक्षण किया गया. जबकि 1,993 वैक्सीनेशन डोज लगाई गई हैं. इससे पहले बुधवार को देश में कोरोना के 4,435 नए केस सामने आए थे जबकि 11 लोगों की मौत हुई थी. इस तरह मंगलवार की तुलना में बुधवार को कोरोना के 900 नए मामले आए, जो करीब 20 फीसदी ज्यादा है.

