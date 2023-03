Weather Update: नोएडा समेत यूपी के कई हिस्सों में बारिश के बीच गिरे ओले, पारा गिरने से सर्दी लौटी

Rain and Hailstorm in UP: देशभर में मौसम का मिज़ाज बदल गया है. दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के राज्यों में बारिश शुरू हो गई है. दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में देर रात बादल छाए, जो सुबह से बरस रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली से लेकर यूपी-उत्तराखंड तक कई हिस्सों में आनेवाले कुछ दिन ऐसे ही मौसम रहने वाला है.