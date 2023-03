Weather Update: यूपी में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर Yellow और Orange Alert , घर से निकलने से पहले पढ़ें IMD की चेतावनी

Weather Update Today: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड (UP Uttarakhand Weather Forecast) समेत देश के कई हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. यूपी में सोमवार को राजधानी लखनऊ समेत पूर्वांचल समेत कई हिस्सों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश (UP Rain Alert) हुई. बेमौसम बरसात के चलते एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा है. मौसम विभाग (IMD Warning) की मानें तो आने वाले तीन-चार दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में येलो और ऑरेंज अलर्ट (Orange and Yellow Alert in UP) जारी किया है.

अगले 24 घंटे के लिए इन जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट (IMD Issued Orange Alert in UP for 21 March)

लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के मुताबिक, 25 मार्च तक तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी रहेगी. वहीं विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, बांदा, बाराबंकी बरेली, चित्रकूट, एटा इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोंडा, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कांसगंज, कौशांबी, लखनऊ, मैनपुरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली संभल, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर और उन्नाव में ओलावृष्टि की संभावना है.

इन जिलों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट (IMD Issued Yellow Alert in UP)

मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है. आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बुलंदशहर, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर फिरोजाबाद, जीबी नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरडोल, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशांबी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महराजगंज, महोबा मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, संत रवि दास नगर, संभल, शाहजहाँपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी में गरज-चमक, बिजली, और तेज हवा (30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ बारिश के आसार हैं.

Impact based forecast & Warning dated 23.03.2023 pic.twitter.com/8xbL1d69tH — Meteorological Centre Lucknow (@CentreLucknow) March 20, 2023

अगले 24 घंटे देशभर में कैसा रहेगा मौसम? (Weather Update For 21 March)

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ भारी बौछारें संभव हैं. हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी हिमालय और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. पूर्वी राजस्थान, उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, दिल्ली और एनसीआर में गरज के साथ छींटे और बौछारें पड़ सकती हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की भी संभवाना है.

उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में बीते दिन हुई बारिश

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश, असम, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ भारी बारिश और बौछारें पड़ीं. दिल्ली, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, गुजरात के कच्छ क्षेत्र और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. शेष उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ीं.

