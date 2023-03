Navratrai 2023: नवरात्रि पर मां दुर्गा को भूलकर भी न अर्पित करें ये चीजें, वरना माता रानी हो जाएंगी नाराज, नहीं मिलेगा पूजा का फल

Chaitra Navratrai 2023: बुधवार, 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri 2023) की शुरुआत हो रही है. इस पर्व का हिंदुओं को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है. दरअसल, चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri 2023 Date) से ही हिंदू नववर्ष (Hindu New Year) की शुरुआत होती है. नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा (Maa Durga) की आराधना की जाती है. मान्यता है कि मां दुर्गा की सच्चे मन से भक्ति करने पर भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं.

नवरात्रि के नौ दिन, मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होती है. शास्त्रों में माता रानी की पूजा के कई नियम बताए गए हैं. नियमानुसार पूजा करने से मां प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं. वहीं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जो मां आदि शक्ति पसंद नहीं करती हैं. जिनका इस्तेमाल मां की पूजा के दौरान वर्जित माना गया है. ऐसे में भूलकर भी वर्जित चीजों का इस्तेमाल ना करें वरना मां के प्रकोप के चलते नुकसान झेलना पड़ सकता है.

मां दुर्गा को भूलकर भी न अर्पित करें ये चीजें (Do Not Offer these things to Maa Durga)

1. गलती से भी ना चढ़ाएं ये फूल

देवी दुर्गा की पूजा में कुछ फूल जैसे कनेर, धतूरा, हरऋंगार और मदार का इस्तेमाल वर्जित है. इसके अलावा चंपा और कमल के अलावा किसी अन्य फूल की कली नहीं चढ़ानी चाहिए. ऐसा करने से मां दुर्गा की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

2. ना चढ़ाएं बासी फूल

मां दुर्गा को हमेशा ताजे, खुशबूदार और लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए. मां दुर्गा को बासी फूल अर्पित करने से बचना चाहिए. ऐसा करने की स्थिति में मां नाराज हो जाती हैं. उनके क्रोध से घर की सुख-शांति भी भंग हो जाती है.

3. ना अर्पित करें बेल और दूब

नवरात्रि या अन्य दिनों में भी पूजा के दौरान माता रानी को दूब, बेल और तगर नहीं चढ़ाना चाहिए.

4. टूटा हुआ नारियल और लौंग है वर्जित

कलश स्थापना के दौरान कभी भी चटके या टूटे हुए नारियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इसी तरह टूटी हुई लौंग भी अशुभ मानी जाती है. इससे पूजा का फल नहीं मिलता. ऐसे में ध्यान रखें कि मां को फूल वाली लौंग ही चढ़ाएं.

5. टूटा हुआ चावल ना अर्पित करें

पूजा-पाठ में देवी-देवताओं को अक्षत अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी मां दुर्गा को टूटे हुए यानी खंडित चावल अर्पित नहीं करना चाहिए. इससे देवी मां नाराज हो सकती हैं. ध्यान रखें कि अक्षत अर्पित करने से पहले गंगाजल से शुद्ध जरूर करें.

6. केवल सात्विक भोग लगाएं

नवरात्रि के दौरान माता रानी को केवल सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं. भोग की वस्तुओं को प्याज और लहसुन के संपर्क में ना आने दें. नवरात्रि में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल वर्जित माना गया है. कोशिश करें कि माता रानी को घर पर बनी दूध की मिठाइयां भोग में लगाएं.

