UP Weather Today: यूपी में अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत, कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

UP Weather Update Today 5 January: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. बुधवार को भी जैसे-जैसे दिन ढलता गया, सर्दी का कहर बढ़ता गया. कुछ देर के लिए सूरज निकला था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ. ठंड के चलते लोग घरों में दुबके रहे. वहीं मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अभी कई दिनों तक सर्दी का सितम जारी रहेगा. कुछ दिनों तक गलन और कोहरे से राहत नहीं मिलेगी. IMD ने यूपी के कई जिलों में मौसम को लेकर रेड अलर्ट (Red Alert in UP) जारी किया है.

यूपी में कोल्ड डे का अलर्ट

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है. उत्तराखंड में घना कोहरा छा सकता है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कोल्ड डे से लेकर अत्यधिक कोल्ड डे की स्थिति संभव है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अभी 8 जनवरी तक कोल्ड डे कंडीशन की स्थिति बनी रहेगी. वहीं, 10 जनवरी तक पाला पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है.

DAILY WEATHER BULLETIN DATED 04-01-2023 pic.twitter.com/yqX5nWoOVg — Meteorological Centre Lucknow (@CentreLucknow) January 4, 2023

यूपी के 27 जिलों में रेड अलर्ट

राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. वहीं, लखनऊ, प्रयागराज समेत अन्य जिलों में आज भी सुबह से घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने सात जनवरी तक राज्य के 27 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही 31 जिलों में बेहद खराब मौसम की चेतावनी भी जारी की है.

पिछले 24 घंटों में फतेहपुर रहा यूपी का सबसे ठंडा स्थान

पिछले 24 घंटों के दौरान, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हुई. राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीत लहर का कहर देखा गया. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर भीषण कोल्ड डे की स्थिति रही. उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहा. बीते दिन यूपी में फतेहपुर सबसे ठंडा स्थान रहा. यहां न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियम दर्ज हुआ. इसके अलावा अयोध्या, कानपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ और बरेली मंडल में तामपान में गिरावट दर्ज की गई.

