UP Weather Update: यूपी में हाड़ कंपाने वाली ठंड का कहर जारी, जानें कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का हाल

UP Weather Update Today: नए साल के आगाज के साथ ही उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर बढ़ गया है. प्रयागराज समेत यूपी के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से धूप नहीं निकली है. न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. मंगलवार को प्रदेश में कानपुर सबसे ज्यादा ठंडा स्थान रहा. यहां न्यूनतम तामपान करीब 3.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तामपान 13 डिग्री रहा. बढ़ती गलन और शीतलहर के चलते लोग घरों से कम निकल रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक सर्दी ऐसे ही सताएगी. करीब एक हफ्ते तक ऐसे ही गलन के आसार हैं.

ठंड से नहीं मिलेगी राहत

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर अत्यधिक कोल्ड डे की स्थिति संभव है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर-पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा छा सकता है. वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में बहुत घने कोहरे की संभावना है.

Dense to very dense fog conditions in some to many parts are likely to continue over the plains of Northwest India during the next 4 days, says India Meteorological Department. pic.twitter.com/0P8FiqBGr2

