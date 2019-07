उन्नाव मदरसा छात्रों से मारपीट मामले में आया नया मोड़, पुलिस की जांच में बदल गई केस की पूरी तस्वीर

लखनऊ: उन्नाव जिले में एक मदरसे के छात्रों से जबरदस्ती 'जय श्री राम' के नारे लगवाए जाने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले की जांच के बाद एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज तफ्तीश करने के बाद पता चला है कि जिन आरोपियों के नाम एफआईआर दर्ज कराई गई है, वे उस जगह पर उपस्थित ही नहीं थे. उन्नाव पुलिस ने बताया है कि मदरसे के छात्रों का वहां बैठे 4 अन्य लोगों से झगड़ा हुआ था.

Unnao Police on Madrasa students thrashed allegedly after forced to chant Jai Sri Ram on July 11: According to CCTV footage & probe, those named in FIR weren't there at the spot. Madrasa students had an argument with one of the 4 people in the other group which led to a clash. pic.twitter.com/oPeqz17Tn8

— ANI UP (@ANINewsUP) July 13, 2019