राजधानी, ब्रह्मपुत्र समेत दर्जनों ट्रेनें लेट, कोहरे के कहर में रेलगाड़ियों की रफ्तार रोकी

Late Train List Jan 16 2023 : रेलगाड़ियों पर एक बार फिर कोहरे का कहर देखने को मिला है. घना कोहरा और ठंड के बीच तमाम रेलगाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं. इसमें महाबोधि एक्सप्रेस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस समेत एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं. रेलगाड़ियां घंटों देरी से प्लेटफार्म पर पहुंच रही हैं. ऐसे में रेलयात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ही ठंड के बीच रात गुजारनी पड़ रही है.

उधर रेलवे की ओऱ से रेलयात्रियों को सलाह दी गई है कि वो घर से निकलते वक्त अपनी ट्रेन के आवागमन या प्रस्थान का समय देखकर ही निकलें. रेलयात्रियों को गैर जरूरी यात्राएं न करने की सलाह भी दी गई है. भीषण ठंड में बच्चे, बुजुर्गों को लेकर भी यात्रा न करने की हिदायत दी गई है. रेलयात्रा के लिए जरूरी इंतजामों के साथ ही निकलने को कहा गया है.

रेलवे ने पिछले हफ्ते कोहरे के बीच लगातार 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की हैं. इनमें ईएमयू, एएमयू के अलावा शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं. ऐसे कैंसल ट्रेनों की लिस्ट रेलवे लगातार यात्राओं के 1-2 दिन पहले जारी कर रहा है, ताकि किसी भी रेलयात्री को कोई दिक्कत न हो.

उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने 15 जनवरी के बाद से कड़ाके की ठंड के दूसरे दौर की चेतावनी दी है. उसने तमाम जिलों के लिए यलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. ठंड से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव वगैरा के पर्याप्त इंतजाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन मौसम से जुड़ी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.

