गलत हाथों में लग गया Aadhaar Card तो पड़ जाएगा भारी, इन तरीकों से रखें सुरक्षित

Aadhar Card Update: वर्तमान में आधार कार्ड हमारे लिए सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है. हर काम में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)के द्वारा जारी किया जाता है. हाल ही में केंद्र सरकार ने लोगों को यह सलाह दी थी कि वो अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी के साथ साझा न करें. ऐसा करने से आधार नंबर का मिसयूज होने की संभावना बढ़ जाती है.

बता दें कि होटल या सिनेमा हॉल जैसी बिना लाइसेंस वाले निजी संस्थाओं को आधार की फोटोकॉपी रखने की परमिशन नहीं है. आप भी इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अपने आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ शेयर न करें. साथ ही यहां हम आपके साथ कुछ तरीके शेयर कर रहे हैं, जिनसे आप आधार को सुरक्षित रख सकते हैं.

पब्लिक कंप्यूटर से डाउनलोड करने से बचें

आप जब भी कभी अपना आधार डाउनलोड करते हैं, तो इसे UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें. पब्लिक कंप्यूटर से आधार डाउनलोड करने से बचें.

aadhaar_official #AadhaarEssentials Download your #Aadhaar only from the official UIDAI portal: https://t.co/VRUcEKR5xl If you have used a public computer to download, don't forget to delete the downloaded file. #Aadhaar #UIDAI pic.twitter.com/QZEDaFq3OU

— Aadhaar (@UIDAI) May 27, 2022