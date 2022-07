आज की ताजा खबर: यूपी-उत्तराखंड की इन बड़ी खबरों पर बनी रहेगी नजर, एक क्लिक पर पढ़ें 13 जुलाई के बड़े समाचार

UP Uttarakhand News Today: आज 13 जुलाई 2022, दिन बुधवार है. हम रोज हम अलग-अलग खबरों से दो-चार होते हैं..राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा समारोह को संबोधित करेंगे...आज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह का उन्नाव दौरा है..ज्ञानवापी पर सुनवाई जारी है.. समेत जानें आज यूपी उत्तराखंड में क्या खास रहेगा.

आषाढ़ पूर्णिमा समारोह को संबोधित करेंगे पीएम और राष्ट्रपति

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा समारोह को संबोधित करेंगे. आज राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी एक वीडियो संदेश द्वारा मूलगंधा कुटी विहार, सारनाथ, यूपी में होने वाले आषाढ़ पूर्णिमा समारोह को संबोधित करेंगे. आषाढ़ पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के बाद बौद्धों के लिए दूसरा सबसे पवित्र दिन है. उत्सव मूलगंध कुटी विहार में होता है जिसमें बुद्ध के पवित्र अवशेष होते हैं. यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है और उच्च-स्तरीय प्रतिनिधित्व से पता चलता है कि बौद्ध धर्म पर भारत की पहुंच जारी है.

सीएम धामी का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10:15 am, launch of sports and educational freeships में प्रतिभाग करेंगे. 13 जुलाई बुधवार को देहरादून से हैलीकॉप्टर से दोपहर 12:00 बजे सर्किट हाउस हैलीपैड चंपावत में पंहुचेंगे. कार द्वारा प्रस्थान कर 12:10 मिनट पर जीजीआईसी चंपावत में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कर सभागार में जनसभा कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे. दोपहर 1:30 बजे भाजपा जिला स्तरीय पदाधिकारियों/ बूथ अध्यक्ष व चंपावत नगर ग्रामीण मंडल के साथ जिला भाजपा कार्यालय में बैठक करेंगे. दोपहर *3:45 पर कलेक्ट्रेट सभागार के लिए प्रस्थान कर अपराह्न 4:00 बजे से 6:00 बजे तक जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे.6:15 से 8:30 बजे तक कार्यकर्ताओं के संवाद/ भेंट वार्ता कर रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे.​

जयपुर दौरे पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मूर्मू

एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायकों से समर्थन लेने के लिए बुधवार को जयपुर का दौरा करेंगी. मुर्मू सुबह 9.15 बजे एक होटल में बीजेपी सांसदों और विधायकों से मिलने जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

CCEA मीटिंग

दिल्ली- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज 13 जुलाई को होगी.

उन्नाव दौरे पर मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह

आज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह का उन्नाव दौरा है. वह जिला पंचायत कार्यालय में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे .

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बुधवार को नौतनवा तहसील क्षेत्र स्थित भगवान बुद्ध के ननिहाल के बनरसिहा कला उर्फ देवदह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भूमि पूजन कर देवदह अतिथि भवन के निर्माणकार्य का करेंगे शुभारंभ.

दोपहर में बक्सर रवाना होंगें

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के पिता की श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने बुधवार को बक्सर जिले के छोटका राजपुर आएंगे. उनके साथ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के भी आने की संभावना है.

ज्ञानवापी पर सुनवाई जारी

आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी, हिन्दू पक्ष अपनी दलील रखेगा. विष्णु शंकर जैन का कहना है कि आज हमारी दलीलें शुरू हो गयी हैं. हमने कहा की नमाज़ पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती

मुझे राज्य सरकार ने जो NOC दी थी..वो मैंने कोर्ट के सामने रखी. कोर्ट के सामने रखने में हमें दो दिन और लगेंगे. हम उनके सारे पॉइंट्स का जवाब देंगे.

जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

दिल्ली यूपी समेत देश के विभिन्न हिस्सों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा है जो कार्रवाई हुई, वो पूरी क़ानूनी प्रकिया का पालन करते हुए हुई. अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई का दंगो से कोई सम्बंध नहीं है. दंगो के मामले में अलग से कार्रवाई हुई है. जिन अवैध निर्माण को हटाया गया है, उनको हटाने के लिए नोटिस बहुत पहले ही जारी कर दिया गया था.

SC 13 जुलाई को सुनवाई करेगा

मनी लॉन्‍ड्रिंग और कई लोगों के साथ ठगी करने के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की अर्जी पर SC 13 जुलाई को सुनवाई करेगा. सुकेश ने तिहाड़ जेल में अपनी जान को खतरा बताते हुए दूसरी जेल ट्रांसफर करने की मांग की है. ED ने सुकेश चन्द्रशेखर की मांग का विरोध किया है. ED का कहना है कि तिहाड़ में सुकेश की जान को असल में कोई खतरा नहीं है, वो वहां पूरी तरह से सुरक्षित है. सुकेश तिहाड़ से दूसरी जेल ट्रांसफर करने.की मांग इसलिए कर रहा है ताकि वो दूसरी जेल भी अपना रैकेट स्थपित कर सके.

अशोक स्तंभ के डिजाइन पर विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार का पलटवार

नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. विपक्ष ने सरकार पर क्रूर रूप देने का आरोप लगाया है. मूर्तिकला और प्रतीक का अपमान करने के लिए जबकि भाजपा ने इसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की एक और साजिश के रूप में खारिज कर दिया है. शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक की कांस्य डाली मूल सारनाथ प्रतीक का एक छोटा संस्करण है. पुरी ने कहा कि अगर सारनाथ के प्रतीक को बढ़ाया जाए या नए संसद भवन के प्रतीक को उस आकार में छोटा कर दिया जाए, तो कोई अंतर नहीं होगा

